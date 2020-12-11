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Muş’ta 56 saatlik kısıtlama başladı
Muş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
MUŞ 11.12.2020, 21:48
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Muş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da korona virüsle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Vatandaşların, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda denetim başlatan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara işlem uyguluyor.
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