Muş’ta 53 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarda çalışma başlatan ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 13, Varto’da 25, Malazgirt’te 5 ve Korkut’ta 10 köy olmak üzere toplam 53 yerleşim yerinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığını ifade eden Yentür, yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.