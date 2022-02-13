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Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın"
Bakan Muş: "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."
Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetim
Muş’ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
MUŞ 13.02.2022, 12:47
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz çalışarak köy yollarına ulaşım vermeye çalışıyor.