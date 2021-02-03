Muş’ta 5 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan 9 köy yolunun 5’i ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı olan 9 köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 5 köy yolunu daha ulaşıma açarken, 4 köy yolunda da çalışmalar sürdürülüyor.