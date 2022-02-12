Muş’ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ulaşıma kapanan 35 köy yolunda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Köylere ulaşımın tekrar sağlanması için adeta seferber olan ekipler, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.