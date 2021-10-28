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Muş’ta 3 bin 700 kişilik Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun cami inşa edildi

Muş’un Hasköy ilçesinde 2014 yılında temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen 3 bin 700 kişi kapasiteli modern cami kısa sürede ibadete açılacak.

MUŞ 28.10.2021, 12:36
Muş’ta 3 bin 700 kişilik Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun cami inşa edildi

Muş’un Hasköy ilçesinde 2014 yılında temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen 3 bin 700 kişi kapasiteli modern cami kısa sürede ibadete açılacak.

Muş- Bitlis kara yolunun 16. kilometresinde Hasköy Yeni Cami Derneği tarafından hayırseverlerin desteği ile inşa edilen "Kul Zühdü Camii ve Külliyesi" ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Hasköy ilçesi Sayanlar Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen camide 3 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Son rötuşların yapıldığı camide sona gelindi. Camide incelemelerde bulunan Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, dönemin Belediye Başkanı Şefik Taşkın tarafından yer tahsisinin yapıldığını ve ilçenin ileri gelenlerinin de cami yapına katkı sağladığını söyledi. Modern mimarisiyle bölgedeki herkesin hayran kalacağı bir cami olduğunu işaret eden Başkan Karayel, "Temeli atıldıktan sonra bir süre çalışmalar yavaşladı. Göreve başlamamla birlikte son iki yıldır çalışmaları hızlandırdık. Hasköy halkının büyük bir desteği var. İçişleri Bakanımızın bu konuda desteğini gördük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’inde desteğini aldık. İnşallah kısa sürede camimizi ibatede açacağız" dedi.

Dernek Başkanı Cezmi Kaplan ise Mekke’deki camilerden esinlenerek Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun şekilde tasarımların duvarlara nakşedildiğini kaydederek, 10 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan caminin iç mihrap ve minber kürsüsünün Antalya limra taşından yaptıklarını ifade etti. Giriş kapısının mescidi nebeviden örnek alındığını anlatan Kaplan, "Diğer kapıları ise tamamen Osmanlı ve Selçuk modeliyle hiç çivi kullanılmadan geçirmeli olarak yaptık. Minarelerini ise Mekke’den örnek getirerek yaptık. Camimiz tek seferde 3 bin 700 kişinin namaz kılabileceği kapasitede. Şu ana kadar 6 milyon 700 bin lira harcama yaptık. Cami, il dışında yaşayan Hasköylüler, ilçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı 600 bin lira yardımla yapıldı. Ayrıca, Almanya’da yaşayan Zühdü Kul isimli bir hayırsever vatandaşımız 150 bin Euro bağışladı" diye konuştu.

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