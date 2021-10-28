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Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları başladı.

MUŞ 28.10.2021, 14:57
Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Muş Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na valilik ve belediye çelenklerinin sunumuyla başladı. Program, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Çelenk sunumuna; Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kutlamalar, 29 Ekim günü düzenlenecek olan Cumhuriyet yürüyüşü, tebrikat töreni, Vali İlker Gündüzöz’ün günün anlam ve önemini belirten konuşması, şiirlerin okunması ve halk oyunlarının gösterimi ile devam edecek.

- Bulanık’ta 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Faruk Güneş

MUŞ (İHA) - Muş’un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet bayramı kutlamaları başladı.

Bulanık’ta Cumhuriyetin 98. yıl dönümü nedeniyle Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet İlidi Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile kutlamalar devam edildi. Kutlama programına Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe emniyet Müdür vekili Emre Beşik, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

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