Muş’ta 220 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 220 köy yolu ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde etkisini daha fazla hissettiren yağış nedeniyle yolları açmakta güçlük çeken ekipler, vatandaşların ulaşımını sağlamak için aralıksız çalışıyor. 352 köy yolundan 220’sini ulaşıma açmayı başaran ekipler, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 35, Bulanık’ta 19, Malazgirt’te 25, Varto’da 45, Korkut’ta 6 ve Hasköy’de 2 köy olmak üzere toplam 132 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Ekiplerin kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığını kaydeden Yentür, “Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde etkili olan tipi ve fırtına çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Vatandaşların ulaşımını sağlamak için yollarımızı yeniden açmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor” dedi.