Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde etkisini artıran tipi ve fırtına, köy yollarının sürekli kapanmasına yol açıyor. İl özel idaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için hummalı çalışma yürütüyor.