Muş’ta 204 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 204 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal kesimde daha fazla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında il özel idaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 204 yolu yeniden ulaşıma açan ekipler, 66 köy yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.