Muş’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Muş’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yılsonu değerlendirme toplantısı münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi. Korona virüs pandemisinin gölgesinde süren bir eğitim döneminin daha sonuna gelindiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Bu kimsenin arzu ettiği bir şey değil ama maalesef Türkiye’nin, dünyanın karşı karşıya kaldığı bir musibet var. Bu tabi eğitim hizmetlerini doğrudan etkiledi. Eğitim hizmeti aslında toplumun en yaygın olarak talep edilen hizmetlerinden biri. İşin bir tarafından da bizler yönetici olarak ve eğitim ordusunun birer neferi olarak görev yapmaktayız. Toplumu bu kadar fazla ilgilendiren ve önemsediğimiz bir hizmet olan eğitimin bu pandemi süresini de kalitesinden çok fazla taviz vermeden ve herkese eşit bir şekilde eğitimin götürülmesi önemliydi” dedi.

“Muş genelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız ortalama 23’tür”

Muş’un ekstra yorgunluğa, çabaya ve gayrete ihtiyacı olan illerden biri olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu yıl önemli bir yatırım yapıyoruz. Hem merkeze hem ilçelerimize, bazı belde ve köylerimize ilave okul binaları, derslik inşaatları ya ihale edildi yapımına başlandı ya da ihale süreci devam etmekte. Bunun yanında okulla birlikte spor salonu, pansiyon gibi çeşitli binaların da aynı süreçten geçtiğini söylememiz lazım. Önemli bir fiziki yatırım var. Muş genelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız ortalama olarak 23’tür. Bu tabi ilkokul, ortaokul, lisede ve anaokulunda farklılıklar gösterebilir. Ama aşağı yukarı ortalamamız bu. Bu kötü bir ortalama değil. Yeni yapılan yatırımlarla ortalamamız daha iyi duruma gelecek. Öğretmen mevcudu bakımından çokta kötü değiliz ama açığımız var. Bu açık zamanla kapanıyor” ifadelerini kullandı.

“Aileleri eğitim hizmetinin merkezine almak zorundayız”

Ailelerin, çocukların eğitimine daha fazla katkı sunması için ekstra çaba harcanması gerektiğini idarecilere anlatan Vali Gündüzöz, “Eğitim düzeyini ve eğitim ortalamasının çok yüksek olmadığını düşündüğünüz bir ilde anne babalarla birlikte eğer bu eğitimin veli, öğretmen ve öğrenci üçlüsünde etkin bir şekilde o ortama alamazsak çokta başarılı olamayız. Biliyoruz ki ders saati belli sürelerle sınırlı, okuldan sonra da öğrencinin bir öğrenme yaşamı var ve ev ortamında da desteklenmeye ihtiyacı var. Eğitim aslında 24 saat devam eden bir süreç. Onun için bu yıl veyahut önümüzdeki yıl velilerin eğitim ortamına daha çok katkı yapmasını nasıl sağlarız noktasında kafa yormamızda büyük fayda var” diye konuştu.

Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri, idareciler katıldı.