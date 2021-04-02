Muş’ta “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kutlandı

Muş Ali Kuşcu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu tarafından “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ali Kuşcu Özel Eğitim İş Uygulama Okulunca valilik önünde açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtıldı. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, özel çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, otizmin eksiklik olmadığını farklılık olduğunu söyledi. Otizm farkındalığını insanlara fark ettirmek için bir araya geldiklerini belirten Kıvanç, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışını esas alıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından otizmli çocuklar ve idareciler tarafından gökyüzüne mavi balon bırakıldı.