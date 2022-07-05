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Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı

Muş’ta 2 katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

MUŞ 05.07.2022, 23:44
Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı

Muş’ta 2 katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalledeki 2 katlı müstakil bir evin çatı katında meydana geldi. Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve VEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çatı katındaki soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede yaşanan elektrik kesintisi de VEDAŞ ekipleri tarafından giderildi. Ayrıca, bölgede yangına müdahale için bir TOMA da hazırda bulunduruldu. Sağlık ekipleri de fenalaşan ev sahiplerini sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, henüz belirlenemeyen yangının çıkış nedeninin, ekiplerin incelemesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

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