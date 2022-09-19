Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muş’ta, ’19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne valilik, belediye ve gaziler derneği tarafından çelenk bırakılarak, saygı duruşundu bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Topçu Binbaşı Ferit Malkara, bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Muharebenin en büyük rütbesinin şehitlik olduğunu ifade eden Malkara, “Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır” dedi.

Törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Hava Meydan Komutanı Havacı Albay Mehmet Bora Özalp, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan katıldı. Tören, yapılan konuşmanın ardından gazilerle toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.