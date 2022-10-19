Muş’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü programı, muhtarların Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, daha sonrasında Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün muhtarları kabulüyle sürdü. Ziyaretin ardından program sona erdi.