Muş’ta 130 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 174 köy yolunun 130’u yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki gündür devam eden yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 174 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, 130 köy yolunu ulaşıma açarken, 44 köy yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Gündoğan köy yolunda kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan il özel idaresi operatörlerinden Necat Aslan, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle fırtınanın da etkili olması sonucunda birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı bölgeler olduğunu anlatan Aslan, “Buraları açmakta güçlük çekiyoruz ama vatandaşımıza hizmet etmek için ulaşımı sağlamaktayız. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Gündoğan Köyü Muhtarı Alican Gül ise 2-3 gündür fırtına ve tipi olduğunu ifade ederek, “Muş İl Özel İdare ekipleri gece gündüz demeden çalışma yapıyor. Allah devletimizden razı olsun. Şu an yolumuz açık” diye konuştu.