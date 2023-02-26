Muşspor-Yıldırım Spor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

1984 Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaşacakları maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Nevzat Kaya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkıma uğrayan 11 il için birlik olma çağrısında bulundu. Salı günü ağırlayacakları Bursa Yıldırım Spor müsabakasından elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağını kaydeden Başkan Kaya, “Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. 11 şehrimizdeki depremzede kardeşlerimizin bizlere en çok ihtiyaç duyduğu zaman içerisindeyiz. Gün birlik olma günüdür. Salı günü Bursa Yıldırım Spor ile karşılaşacağımız müsabakanın bilet gelirlerini Muş Valiliği koordinesinde depremzede kardeşlerimize bağışlayacağımızı bildirmek istiyorum. Tüm Muşlu sporsever kardeşlerimizden ricam, güzelim yurdumuzu bu süreçte yalnız bırakmamaları ve destek çıkmalarıdır. Bir başka Türkiye yok. 7’den 70’e herkesi salı günü oynanacak müsabakaya davet ediyorum” dedi.