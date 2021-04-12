Muş Valisi Gündüzöz’den Ramazan ayı mesajı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ramazan Ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklediğimiz mübarek Ramazan ayına bir kez daha sizlerle birlikte erişmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Vali Gündüzöz, mesajında, korona virüs salgınının gölgesinde idrak edilecek mübarek Ramazan ayı boyunca vatandaşların evlerine misafir kabul etmemesini rica etti. Sevdiklerimize daha çabuk kavuşmak ve keyifli, sağlıklı günlere hep birlikte ulaşmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gündüzöz, iftar ve sahur için evlerde kesinlikle toplanılmaması uyarısında bulundu. Ramazan ayında vatandaşlara düşen görevin yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmak olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Onun içindir ki başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hiçbir vatandaşımızın hakkına girmeyelim, sosyal mesafe kurallarına uyalım ve korona virüs salgınıyla hep birlikte mücadele etmeye devam edelim. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ Hadis-i Şerif´inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmayı da unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz Muşlu hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.