Muş Valisi Gündüzöz, YKS ve LGS birincilerini tebrik etti

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, YKS il birincileri M. Gazi Çelik, Yusuf Kaya ve Dicle Koç ile LGS il birincileri Melike Güneş ve Emir Bingöl’ü tebrik etti.

Muş’ta, YKS ve LGS’de başarı gösteren öğrencileri makamına kabul eden Vali Gündüzöz, onları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve okul müdürleri eşlik etti.