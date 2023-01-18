Muş tarımının koordinasyon toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Muş İl Müdürü Mehmet Gün başkanlığında 2023 yılının ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Muş İl Müdürlüğü toplantı salonunda il müdür yardımcı, şube ve ilçe müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında 2022 yılında yapılan faaliyetler değerlendirilerek 2023 yılında uygulanacak faaliyetler ve projelerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin sunumlarıyla devam eden toplantıda; yetiştiriciler ve üreticilerin istekleri, ilçe müdürlüklerinin birbirleriyle ve il müdürlüğü ile olan koordinasyonları görüşüldü. Toplantıda bir açıklama yapan Tarım ve Orman Muş İl Müdürü Mehmet Gün, “Ülkemizde tarım ve gıda alanında meydana gelen gelişmeler, dünyadaki değişim ve eğilimlerle birlikte, bizlerde günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimi arttırma ve planlama gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde uygun hazırladığımız ve uygulanmakta olan projelerimizin yanında yeniliklere de ihtiyacımız olacak. Mevsim ile birlikte üreticilerimiz üretim alanlarında bakım ve besleme faaliyetlerini yürütecek, bu nedenle arazi çalışmalarını teknik personelimizle etkin bir şekilde yürüterek üreticilerimizin talep ve ihtiyaçlarına cevap verelim” dedi.

Ayrıca toplantıda, kırsal kalkınma yatırımları, 2023 yılında uygulanacak desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, gıda güvenirliği ve denetimleri, bitki hastalık ve zararlıları ile yapılan mücadele, bireysel sulama sistemlerin desteklenmesi, mera tahsis ve kiralamaları, kuraklık, hayvan yetiştiriciliğinde; bakım, beslenme, hastalıklar, aşılama ve küpelemenin önemi, büyük ve küçükbaş hayvan varlığının arttırılmasının yolları, suni tohumlama çalışmalarının önemi ve hayvan sevkleri konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, karşılıklı görüş alış verişiyle sona erdi.