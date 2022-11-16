Muş Sultan Alparslan Havalimanında bir ayda 25 bin 528 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Muş Sultan Alparslan Havalimanının 2022 yılı Ekim ayında 25 bin 528 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Muş Sultan Alparslan Havalimanının 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre, Muş Sultan Alparslan Havalimanında ekim ayı iç hatlar yolcu trafiğinde 25 bin 528 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 170’e ulaştı. Havalimanında 216 ton yük, kargo, posta ve bagaj hizmeti de verildiği belirtildi.