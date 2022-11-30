Muş Spor, “Sporcu Kamp Eğitim Merkezine” kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, il özel idaresi tarafından tahsis edilen arsa üzerine Muş Spor futbolcularının konaklaması için 5 kattan oluşan ‘Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’ inşa ediyor.

Merkeze bağlı Sunay Mahallesi’nde inşasına başlanan 5 katlı ‘Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’ ile sporcuların konaklama, yeme-içme ve fitness ihtiyaçları karşılanacak. Sporun tabana yayılması için atılan adım ile Muş’ta binlerce sporcu yetiştirilmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması hedefleniyor.

“Doğu Anadolu’da olmayan bir tesis haline gelecek”

Devam eden çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Spor Eğitim Kampı Tesisinin 5 katlı olacağını ve sporculara 5 yıldızlı otel konforu sağlanacağını söyledi. Tesiste yeme içme alanları, fitness salonları, konaklama imkanları olacağını kaydeden Vali Gündüzöz, “Öncelikle otel konseptli eğitim kampından Muş Spor yararlanacak. Muş Spor’a tesisimiz hayırlı olsun. İnşallah Süper Lig’e kadar bu tesisle idare edecekler. Gayet güzel, 5 yıldızlı, bu Doğu Anadolu’da olmayan bir tesis haline gelecek. İl özel idaresi olarak çok değerli bir arsayı Muş Spor’umuza ve diğer amatör sporcularımıza tahsis etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Seneye bahar mevsiminde inşallah burayı açacağız” dedi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sinan Alma eşlik etti.