Muş Sağlık Müdürü Türkoğlu’nun acı günü

Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu’nun babası Yusuf Türkoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yusuf Türkoğlu, hayata gözlerini yumdu. Türkoğlu’nun cenazesi, Bursa Zeynel Abidin Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan köyü mezarlığında toprağa verildi. Merhum Yusuf Türkoğlu için Bursa’da taziye kurulacağı öğrenildi.