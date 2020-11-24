banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Usta oyuncu hayata veda etti
Usta oyuncu hayata veda etti
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?

Muş polisinden kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bir video klip hazırladı.

MUŞ 24.11.2020, 22:12
4
Muş polisinden kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması
banner422

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bir video klip hazırladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında son 2 yılda; 2 bin 830 önleyici, 133 koruyucu tedbirin uygulandığı kaydedildi. Tekstil atölyeleri, KYK yurtları, Kur’an Kursları, bilgi evleri gibi kadınların yoğun olarak bulunduğu yerlerde toplam 2 bin 460 kadının, kadına yönelik şiddet ve KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, “İl genelinde 400 afiş asılarak, 3.600 el broşürü dağıtılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 2 bin 110 personele Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele eğitimi verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu