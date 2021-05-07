Muş polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 160,71 gram metamfetamin, 4,85 gram eroin, 5,5 gram esrar, 2,95 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı, 132 kilogram kıyılmış tütün, 2 kilogram nargile tütünü, 2 bin makoron, 105 kutu sigara filtresi, 13 bin 500 sigara filtresi, 10 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.