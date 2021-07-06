Muş Özel İdare personeli aşılandı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında il özel idaresinde görevli personelleri aşılamaya başladı.

Muş’ta, sağlık çalışanları korona virüs salgınının en aza indirilmesi için aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Muş İl Özel İdaresi personellerinin aşılanması için kurumdaki toplantı salonuna gelen sağlık ekipleri, sahada ve masa başında çalışan memurlara korona virüs aşısı uyguladı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden personeller, toplumsal bağışıklığın artırılması için aşılanmanın önemli olduğunu ifade ettiler.