Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 6. Grupta mücadele eden Muş Lalezar Spor, konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Bağlar Gençlik Sporu 3-0’lık setlerle mağlup etti.

Muş yeni spor salonunda oynanan mücadelenin ilk seti 25-20, ikinci seti 25-17, üçüncü seti ise 26-24’le Muş Lalezar Sporun üstünlüğüyle tamamlandı. 3 puanı 3-0’lık setlerle kazanan Muş temsilcisi, Diyarbakır ekibini eli boş gönderdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muş Lalezar Spor Takım Antrenörü Ferzende Emre, maça iyi başladıklarını ve son sette geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi. Maçtan iyi bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Emre, “Sporcularımın gösterdiği performanstan oldukça memnunum. İlerleyen müsabakalarda daha iyi olacağından şüphem yok. Bizi tribünden destekleyen Emrullah, Faysal ve Halit beylere teşekkürü borç bilirim” dedi.

Antrenör Emre, ayrıca Muş Valisi İlker Gündüzöz’e, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür’e de desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Müsabakayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, Muş Voleybol Temsilcisi Halit Baysal ve emniyet mensupları izledi.