Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşdemir şube müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile bir araya geldi. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yurtlar misafir edilecek öğrencileri karşılama ve dönem içinde eğitim ve aktivitelerle alakalı yapılacak çalışmalar hakkında uyum toplantısı yapıldı.