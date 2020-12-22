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Muş Belediyesinden ‘vergi borcu’ uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

MUŞ 22.12.2020, 11:54
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Muş Belediyesinden ‘vergi borcu’ uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı yapılandırma müracaatlarının 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini hatırlatarak, vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan Asya, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun’ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu. Müracaatların 10 gün sonra tamamlanacağını belirten Başkan Asya, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini ifade etti. Başkan Asya, “Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Aralık’a kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek” dedi.

Borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, “17 Kasım 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 17 Kasım 2020 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Anapara artı yurt içi ÜFE’ye göre hesaplanan tutar, 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek” ifadelerini kullandı.
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