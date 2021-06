Muş Belediye Başkanı Asya’dan CHP’nin karalama kampanyasına tepki

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, CHP heyetinin Halk Ekmek Fabrikası ifadelerine karşı açıklamalarda bulunarak, “Vatandaş odaklı bu hizmetlerimizi, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyiz” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 2 günlük Muş ziyareti ve CHP heyetinin yaptığı açıklamalar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Makamında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, bu hafta içerisinde Muş’un ve halkın yararına olan çok güzel projelerin temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyecilik alanındaki tecrübesi ile rol model olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi örnek aldığını ifade eden Başkan Asya, “Her biri kendi alanında başarılı ve değerli heyeti de bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp mutluluğumuza ortak oldular. 2 gün ilimizde ağırladığımız Genel Başkan Yardımcımız Özhaseki’ye projelerimizi takdim etmenin yanı sıra şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli konuları masaya yatırdık. Aynı zamanda görüştüğümüz konuları sahada inceleyerek çözüm gerektiren hususları sonuçlandırdık” dedi.

Özhaseki’nin, yoğun ve verimli geçen programı sırasında Muş’ta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı milletvekillerinin de Muş Belediyesi tarafından halka sunulan güzel proje ve çalışmaları, en iyi şekilde yaptıkları algı operasyonu ile gölgelemeye çalıştıklarını gördüklerini ifade eden Başkan Asya, “20 yıldır mensubu olmakla şeref duyduğum AK Partimizin yönetim anlayışı ile illerimizin ve ülkemizin nasıl bir gelişme kaydettiği inkar edilemeyecek şekilde gözler önündedir. Bu süre içerisinde parti büyüklerimizin adeta bir denetim mekanizması oluşturmak üzere ülkemizin her bölgesindeki hizmetleri bizzat takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır. Aynı tabloyu ilimizde de görüyoruz. Devlet büyüklerimizin ilimize gerçekleştirdiği her bir ziyaret bizi hizmet yolunda daha fazla motive edip güçlendirmiştir. İlimize yapılan her bir ziyarette yine ilimizin faydasına olacak hizmetlere vesile olmuştur” diye konuştu.

“Bugüne kadar hep halktan kopuk olan, kuruluşundan bugüne ilimize gerçekleştirdiği ziyaretleri parmak sayısını geçmediği, hatta Muş’un hangi bölgede bile olduğunu bilmeyen CHP milletvekillerinin yalan, iftira ve algılarla ilimizdeki yatırım ve projeleri karalamaları aslında halka verdikleri değerin en iyi göstergesidir” diyen Başkan Asya, görev süresi içerisinde AK Parti’nin politikaları çerçevesinde kente altyapı ve üstyapı alanında devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Vatandaş odaklı hizmetleri, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Asya, “Halka hizmeti Hakk’a hizmet bilerek çalışmalarımızla ihya ettiğimiz bu aziz şehrin kötü gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kaldırımlarda şov yaparak, halktanmış gibi görünen bu zihniyetin, fırsatı bulduklarında halkın başına neler yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin 2 günlük yoğun geçen programının içerisinde sadece halk ekmek fabrikası açılışına gelmiş gibi bir algı oluşturmaları ve bu hizmeti küçümseyip, bunun üzerinden rant söylemlerini dillendirmelerine tek kelime ile ‘yazıklar olsun’ diyorum. İşte klasik CHP zihniyeti budur. Oysaki birçok alanda temel atma ve açılışların olduğu gibi CHP zihniyetinin 1943 yılında camileri ve tarihi dokuları yerle bir ettikleri, bu yok etme çabaları ile yıktıkları Tarihi Muratpaşa Camimizi bizler yeniden aslına uygun restore edip hizmete sunuyoruz. Misafirperver ilimize gelen CHP heyetinin, hem belediye başkanlığı görevinde hem de bakanlığı döneminde önemli hizmetlere imza atan Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki hakkında söyledikleri ile hayata geçirdiğimiz yatırım ve projeler ile ilgili kötü söylemlerini şiddetle kınıyorum” şeklinde konuştu.