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Muş Alparslan Üniversitesi’nde eğitime kar tatili
Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
MUŞ 20.12.2021, 22:19
Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Muş Alparslan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü üniversitede eğitim-öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İdari hizmetlerin devam edeceği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.