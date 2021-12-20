Muş Alparslan Üniversitesi’nde eğitime kar tatili

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Muş Alparslan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü üniversitede eğitim-öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İdari hizmetlerin devam edeceği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.