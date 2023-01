Müftü Demir: “Kur’an-ı Kerim’i yakmakla Müslümanlar yok olmaz”

Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki göstererek, “Kur’an-ı Kerim’i yakmakla Müslümanlar yok olmaz” dedi.

Muş’un Zafer Mahallesi’ndeki Çağlayan Camii’nde Muş Müftülüğünce düzenlenen kandil programında din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, “Üç aylarımızın ilk ayı olan Recep ayının ilk cuma akşamı olan Regaip Kandili’ndeyiz. Çok güzel bir aydayız. Çünkü Recep ayı bir nevi tövbe ayıdır. Burada günahlarımızdan arınacağız. Hayata yeni bir başlangıç yapacağız. Kalbimizde, gönlümüzde ve fikrimizde; kini, öfkeyi, nefreti, kavgayı ve dünyevileşmeyi bir kenara bırakacağız. Regaip Kandili’nin bir anlamı da insanın dünyadan Allah’a rağbet etmesidir. Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’e sahip çıktığı sürece bütün dünya sevgi ve muhabbetle yaşayacak. Kur’an-ı Kerim’i yakmakla Müslümanlar yok olmaz. Kur’an-ı Kerim’i yakmakla kitap son bulmaz. Kur’an-ı Kerim’in muhafızı Cenab-ı Allah’tır. Allah onu muhafaza edecek. Onlar şunu da bilmiyorlar, dünyada tek bir tane Kur’an-ı Kerim’i yazacak milyonlarca hafızı Kur’an-ı var. Onlar nefretle harekât ediyorlar. Müslümanları üzen o delinin devletin izni ile Kur’an-ı Kerim’i yakmasıdır. Her bir kardeşimin Kur’an-ı Kerim’e sarılması lazım. ‘Benim bu kitabi öğrenmem lazım’ demeli. Allah devletimize zeval vermesin, bugün her bir mahallemizde her bir okulumuzda 4-6 yaşında çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrendiğinden habersizdirler. Yüzlerce çocuğumuz Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor” dedi.