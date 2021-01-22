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Müdür Tunçel’den dönem sonu değerlendirmesi

Muş’un Bulanık ilçesinde uzaktan eğitim alan 22 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

MUŞ 22.01.2021, 15:40
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Müdür Tunçel’den dönem sonu değerlendirmesi

Muş’un Bulanık ilçesinde uzaktan eğitim alan 22 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Bulanık genelinde 22 bin öğrenci ve bin 750 öğretmen için 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiği salgın sürecinde öğretmenlerin EBA canlı ders uygulamasıyla öğrencileriyle buluştuğunu ve onları uzaktan eğitime adapte edebilme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tunçel, “Okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan kıymetli öğrencilerimiz, sizlere olan özlemimizi yeni eğitim öğretim dönemine saklıyoruz. Yeni eğitim dönemine çok daha iyi bir başlangıç yapmak için tatilde olduğunuz süreyi iyi değerlendirin. Teknolojik aletlerden mümkün olduğunca uzak durarak kış oyunları oynayarak, kitap okuyarak, sağlığınıza dikkat edin ve fiziksel aktivitelerinizi ihmal etmeyin. Kıymetli ailelerimiz, uzaktan eğitim sürecinde bizlerin en büyük destekçisi oldu. Bu süreçte gördük ki her ev bir okul; ebeveynlerimiz ise çocuklarımıza yaptıkları rehberlikle birer öğretmen olarak bizlerin evdeki temsilcileri oldu. Çocuklarımızın uzaktan eğitime kazandırılmalarında önemli bir geri dönüş sağlayarak bizlere destek olan değerli velilerimize teşekkürlerimi sunuyor, ikinci eğitim döneminde aynı sabır ve kararlılıkla desteklerini bekliyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ikinci eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin cıvıltıları içerisinde yine bir arada olacağımız sağlıklı günlerde buluşmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.
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