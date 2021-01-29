Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Şube Müdürü Mustafa Ergen, Gazi Ortaokulunda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret ederek derslere katıldı. 22 Ocak 2021 itibari ile açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 8 ve 12. sınıf öğrenciler ile mezunlarla bir araya gelen Yalçın Tunçel, salgın ile mücadele kurallarına uymanın önemini hatırlattı. Tunçel, “Burada olmanız hedefinize ulaşmak için gayret ettiğinizi gösteriyor. Kalan sürede zamanı verimli kullanarak, gayretinizi arttırarak önümüzdeki süreci avantaja çevirebiliriz. Müdürlüğümüzce hazırlıkları tamamlanan konu tekrarı ve soru çözümü içeriklerini yakında sizlerin kullanımına sunacağız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.