Müdür Taşdemir, spor camiasıyla bir araya geldi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, “3-9 Ekim Amatör Spor Haftası” etkinlikleri çerçevesinde ASKF yönetimi, hakemler ve antrenörler derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda spor yatırımları, sporcu yetiştirme, sporun tabana yayılması ve sporu ileri taşıma noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, spor camiasını dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi. Kentte sporun nereye taşınacağı konusunu konuşacaklarını ifade eden Taşdemir, “Burada bizim eksiklerimiz nelerdir, neler arzu ediyoruz, talebimiz nelerdir? Bunları bugün sizlerle konuşmak istedik. İki ay önce Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Muş’a atandım. Önümüzde bir Malazgirt programı vardı. Malazgirt programı ilimizde ve Türkiye’de yapılan en önemli organizasyonlardan biridir. Orada en büyük paydaş olarak bu işin üstesinden anlımız akıyla geldik” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun, Muş Şehir Stadyumunda yapılması gereken 49 maddelik bir liste ortaya koyduğunu anlatan Taşdemir, “Çok dar bir zamanda bu işlere başladık. 8 Ağustos tarihinde önümüze aldığımız listeyi 3 Eylül’e kadar maça hazırlamamız gerekiyordu. Hızlı bir şekilde çalışma arkadaşlarımızla beraber biz bu işin üstesinden geldik. Bakanlığımızdan bir ödenek çıkarttık ve ilk maçın oynanabileceği hale getirdik ve maçımızın da sağlıklı bir şekilde oynanmasını sağladık. Stadyumun geçmişten gelen sıkıntıları vardı. Buraya 2,5 milyon lira para harcandı. Sadece turnikelerin bedeli 1,5 milyon liraya mal oldu. Skorboardu dar bir zamanda bularak montajını sağladık. Hamdolsun o ilk maç Muş’ta yapıldı. Eksiklikler giderilmese maç Bingöl’de oynanacaktı. Biz ilimizin takımının profesyonel ligde ilk maçını kendi sahasında, kendi taraftarı önünde oynasın istedik ve hamdolsun bunu bakanlığımızın da desteğiyle başarabildik. Oradaki eksiklikleri ile ilgilide otoparkta valimizin talimatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da harekete geçirerek, belediye, DSİ ve özel idareye ait araçları orada çalıştırdık ve orayı düzenleyebildik. İkinci etapta ise oranın asfaltlanması var. Valimizin talimatıyla karayolları ve özel idare tarafından çok yakın zamanda orası asfaltlanacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yemeğe geçildi.