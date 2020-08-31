MŞÜ’de “Öğret STEM Kampı” sona erdi
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MŞÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. BEKİR YILDIRIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 17-28 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN ‘‘ÖĞRET STEM KAMPI’’ BAŞARI İLE BİTİRİLDİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Yıldırım koordinatörlüğünde 17-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘‘Öğret STEM Kampı’’ başarı ile bitirildi.
MŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Yıldırım koordinatörlüğünde düzenlenen ‘‘Öğret STEM Kampı’’ başarı ile bitirildi. Öğretmenler ve öğrenciler için düzenlenen TÜBİTAK destekli kamp, 17-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın da hazır bulunduğu kapanışta Doç. Dr. Bekir Yıldırım, projenin bölgemizin eğitimine katkı sağladığını ve STEM eğitimi konusunda öğretmen ve öğrencilerin farkındalıklarının arttığını ifade etti. Proje kapsamında bölgenin tarihi-kültürel yapısına uygun bir şekilde eğitim yapıldığını dile getiren Yıldırım, bölgenin tarihsel dokusunu yansıtan yerlerin gezildiğini ve bu konuda pek çok başka etkinliğin de yapıldığını söyledi. Proje kapsamında drone yapımı, hobi bahçesi tasarımı ve drama etkinlikleri bunlardan bazıları oldu.
“Bölgenin ilk TÜBİTAK destekli projesi”
Pandemi sürecine dair tüm önlemler alınarak eğitimin tamamlandığını söyleyen proje yürütücüsü Doç. Dr. Yıldırım, bu projenin bölgede öğretmen ve öğrencilere yönelik yapılan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk STEM eğitimi projesi olduğunu sözlerine ekledi.
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