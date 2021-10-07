MŞÜ’de “22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” düzenlendi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından “22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuklar için gitarist Ferman Karasu ve kusursuz kulak Bager Çalışcı tarafından mini bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programda konuşan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin, insani ilişkilerdeki medeni ve hukuki rejimi hayatın olağan akışı içinde korumak açısından zaruri olduğunu söyledi. Son çeyrek asırda Türkiye’de meydana gelen doğal afetler ve karşı karşıya kalınan salgının bireyler üzerinde olumsuzluk oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Polat, “Göç dalgaları, hal ve istikbal kaygılarıyla yoğrulmuş bireylerde rastlanan ruhi deformasyonlar ve nihayet salgının sebep olduğu sosyo-psikolojik yükler, psikolojik danışmanlar olmaksızın üstesinden gelinemeyecek kadar büyük toplumsal sorunlara yol açmıştır. İlk zamanlar Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında kullanılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin ülkemizde artık eğitim-öğretimin tüm alanlarında yoğun ve dahi yetkin biçimde kullanılıyor olması bu açıdan oldukça sevindiricidir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de bu gibi kongre ve çalışmaların mesleki anlamda daha ileri bir noktaya geçiş için çok önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri bağlamında 37 bine yakın Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni, 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmene yönelik rehberlik faaliyeti yürütürken bu işin organizasyonunu yapmak, planlamasını yapmak, politikalarını geliştirmek anlamında güzel bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Gül, “Salgın döneminde aslında bakanlığımız diğer zamanlara göre çok daha fazla çalıştı ve bir kısım hususlar için de yeni politikalar geliştirmek zorunda kaldı. Çünkü böyle bir salgını kaç asırdır insanlar yaşamamış. Bizlerde bu gibi yaşamı zorlayıcı durumlar, okuldaki psikolojik sağlamlığı sağlamak amacıyla hem ailelere yönelik hem öğrencilerimize yönelik pek çok programlar hazırladık. 796 bin 950 öğretmene psikolojik danışman öğretmenlerimiz ve diğer öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirmeler ve eğitimler gerçekleşti. Aynı zamanda 10 milyon 399 bin öğrencimize 3 haftalık zaman zarfında gereken bilgilendirmeler yapıldı. Bununla beraber velilerimizi ihmal etmedik, 2 milyon 316 bin velimize de yine bu anlamda gereken bilgilendirmeleri ciddi manada yaptık” diye konuştu.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Oğuz Özat ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta’nın da birer konuşma yaptığı kongreye, akademisyenler, doktorlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdimleri yapılarak, 3 gün sürecek olan panele geçildi.