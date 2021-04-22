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Milli güreşçiden Kaymakam İlidi’ye ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar ve Milli Güreşçi Ahmet Yılmaz, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi’yi makamında ziyaret etti.

MUŞ 22.04.2021, 15:38
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Milli güreşçiden Kaymakam İlidi’ye ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar ve Milli Güreşçi Ahmet Yılmaz, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi’yi makamında ziyaret etti.

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar, ziyaret esnasın Muş sporu ile ilgili bölgede yaptığı çalışmaları anlattı. Doç. Dr. Ömer Kaynar, Kaymakam Mehmet İlidi’ye "Muş Spor Tarihi" ile ilgili yazdığı kitabı da hediye etti.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra Bulanık Bilican Spor Başkan Yardımcısı Galip Kılınç ve yöneticilerini de ziyaret eden Ömer Kaynar ve Ahmet Yılmaz, Muş sporu hakkında yazdığı kitabı yöneticilere takdim etti.
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