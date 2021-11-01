Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta 17, Bitlis’te 14, Van’da 12 ve Hakkari’de 16 derece olması beklenmektedir. Muş ve Bitlis çevrelerinde beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.