Memur-Sen İl Başkanı Barışan’dan İHA’ya ziyaret

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muş Bürosunu ziyaret etti.

Bir süre önce kurulan İHA Muş Bürosuna nezaket ziyaretinde bulunan Mahir Barışan, İHA Temsilcisi Uğur Ulu tarafından karşılandı. Ziyarette, kentin eğitim konuları ve 11 iş kolu hakkında sohbet gerçekleştirildi. Ziyaret, İHA Temsilcisi Uğur Ulu’nun Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan’a teşekkür etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.