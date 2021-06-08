Malazgirt’te yılsonu sergisi açıldı

Muş’un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunuldu.

Malazgirt 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanında düzenlenen serginin açılış kurdelesini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Demir, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya birlikte kestiler. İlçede görev yapan öğretmenler tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından sergiyi gezen Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, kursa katılan kadınların yıl boyunca yaptığı el işi biçki, dikiş, nakış gibi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Burada bir konuşma yapan Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İpek, “Halk eğitim merkezleri, gönüllülüğe bağlı olarak her yaştaki insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurslar düzenlenmektedir. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri, beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm insanlara hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer başta olmak üzere çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.