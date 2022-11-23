Malazgirt’te yapılacak otogarın temeli törenle atıldı

Muş’un Malazgirt Belediyesinin katkısıyla yapılacak otogarın temeli dualarla atıldı.

Danışmentgazi Mahallesi’ndeki eski mezbahana yerine yapılacak otogarın temeli için tören düzenlendi. İlk beton harcını temele döken Vali İlker Gündüzöz, hayırlı olmasını temenni etti.

İlçeye verdiği sözlerin en başından gelen otogarın temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Cengiz Altın ise “Yapılacak böyle hizmetler, ilçenin fiziki yapısını estetik ve görsel bir yapıya dönüştürüyor. Yapılan çalışmalar, yeni yatırımlarla ilçenin insanı ve ilçenin sosyal yapısında olumlu değişim gösteriyor. Bizler belediye olarak verdiğimiz tüm sözlerimizi hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Çok yakında tekstil kentimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Malazgirt ilçemize daha önemli ve güzel yatırımlar da gelmeye devam edecektir" dedi.

Programa Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve çok sayıda vatandaş katıldı.