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Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi’

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ’Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı Sergisi’ açıldı.

MUŞ 29.06.2021, 12:35
Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi’

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ’Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı Sergisi’ açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu içinde sergilendi. Sergiye İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Okan Yıldırım, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Altın, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundular.

Öğrencilerin resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı bilim fuarını gezerek projeleri tek tek inceleyen Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, projeler hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiler.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Okan Yıldırım, yarının bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havası içinde paylaşmak istediklerini söyledi. Eğitim öğretimi okulun dört duvarının dışına çıkarmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Asıl unutulmayan bilgi, yaparak elde edilen öğrenmedir" dedi.
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