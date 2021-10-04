Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Saftekingazi Ortaokulu öğrencileri tarafından ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen ’Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Saftekingazi Ortaokulu içinde sergilendi. Sergiye İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Saftekingazi Ortaokulu Müdürü Turan Bozkurt, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Altın, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundular.

Öğrencilerin resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı bilim fuarını gezerek projeleri tek tek inceleyen Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, projeler hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiler.

Saftekingazi Ortaokulu Müdürü Turan Bozkurt, yarının bilim adamlarını yetiştirirken ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havası içinde paylaşmak istediklerini söyledi.