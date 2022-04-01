Malazgirt’te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ve öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen fuarda, öğrenciler birbirinden güzel projelere imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu koridorlarında sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini kesen Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundu.

TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisine; Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.