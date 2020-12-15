Malazgirt’te temizlik çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediyesi, kış mevsiminde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında hava sıcaklığı eksi 30 derecelerde seyrederken, bu yılın aynı mevsiminde hava sıcaklığının 5 derecelere çıkması üzerine ana ve ara caddelerde temizliğe başlayan Malazgirt Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda bulunan çöpleri temizledikten sonra yıkadı. Malazgirt Belediyesi İtfaiye Şefi Kenan Arslan, bu yıl ilçeye kış gelmediğini belirterek, “Havanın güzel gitmesini fırsat bilerek cadde, yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını yürütmekteyiz. Malazgirt ilçesinde kışlar daha çok çetin geçerdi. Tabi bu sene havalar güzel gidiyor, bizde bunu fırsat bilerek temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.