Malazgirt’te sokaklar boş kaldı

MUŞ (İHA) – Türkiye geneli dün akşam saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek tam kapanma nedeniyle Muş’un Malazgirt ilçesinde sessizlik hakim oldu.

İlçede polis ekipleri ve zabıta ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Tam kapanma kısıtlamasına ilçe genelinde büyük ölçüde uyulduğu görülürken, kalabalık meydan, cadde ve yollar sessizliğe büründü. İlçenin en yoğun caddelerinden Yılankıran ve Yüzyıl caddelerinde temel gıda satışı yapan iş yerleri açıldı.

İlçenin en büyük meydanı olan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanında korona virüs sessizliği yaşandı. Evinden alışveriş ve ekmek almak için çıktığını ifade eden vatandaşlardan Doğan Yıldırım, gerekli olmadıkça evden çıkmadığını söyledi. Yıldırım, “Önemli olan vatanımızın birliği ve beraberliğidir. Bu kapanmada milletimizin bir birilerine destek çıkmasını istiyoruz. Bu kapanma bizim milletimizin ve memleketimizin sonu olmadığını bilsinler. Duyarlı vatandaşlarımızdan tam kapanmaya destek vermelerini bekliyoruz. Bu tam kapanma bizim vatanımız ve sağlığımız çok önemli bir karardır. Bu hastalıktan kurtulmamız için bizim bir birimize destek vermemiz lazım” dedi.