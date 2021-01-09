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Malazgirt’te sokağa çıkma kısıtlaması
Muş Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı.
MUŞ 09.01.2021, 12:50
Muş Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı.Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı. Uygulamayla birlikte ilçede cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Polis ekipleri ekip araçlarından anonslarla "evde kalın" uyarısında bulundu.
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