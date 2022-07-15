banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

Malazgirt’te şehit mezarları ziyaret edildi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

MUŞ 15.07.2022, 13:21
Malazgirt’te şehit mezarları ziyaret edildi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ilk olarak 1992 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Gıyas Büyükdağ’ın mezarını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, 2009 yılında Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Yusuf Ulaş’ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu