Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Malazgirt Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Gaziler günü dolayısıyla düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ’19 Eylül Gaziler Günü’ nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Her zaman söylüyoruz ve her daimde söylemeye devam edeceğiz, şehitler ve gazilerimiz bizim Türk halkının en önemli değerlerindendir. Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimiz için kapımız her daim açıktır. Milli beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe Kaymakam Göksu Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Can Çakar, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı. Program sonunda Şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi.